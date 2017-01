Zagorje ob Savi, 8. januarja - V Ravenski vasi v občini Zagorje ob Savi je opolnoči zagorel leseni bivalni vikend, velik 30 kvadratnih metrov, in pri tem povsem pogorel. Požar so pogasili gasilci iz Zagorja, Ravenske vasi in Loke, so sporočili s centra za obveščanje ministrstva za obrambo.