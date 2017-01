Podaja Kopitarja za zmago kraljev v podaljšku

Los Angeles, 8. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL v domačem Staples Centru premagali Minnesoto Wild s 4:3. Kralji so do zmage prišli v podaljšku, ko je v polno zadel Tanner Pearson, pri odločilnem golu pa se je med podajalce vpisal tudi slovenski reprezentant Anže Kopitar.