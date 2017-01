Poraz Vujovića, brez tekme v Portlandu

Portland, 8. januarja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so Indiana Pacers doma premagali New York Knicks s 123:109, nekdanji slovenski reprezentant Saša Vujović pa v gostujoči ekipi ni dobili priložnosti za igro. Zaradi močnega sneženja je bila v Portlandu preložena tekme med domačo ekipo in gosti iz Detroita, za katere igra Beno Udrih.