Prvi dan Zlate lisice v znamenju slovesa Mazejeve, francoske zmage in uspešnega nastopa Slovenk

pripravilo športno uredništvo

Maribor, 7. januarja - Najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze je s predčasnim koncem prve vožnje na veleslalomu na Zlati lisici v Mariboru končala tekmovalno športno pot. Na tekmi za svetovni pokal je ob progi skočila v objem partnerju in vodji njene ekipe Team to aMaze Andrei Massiju, tik pred ciljem pa se je ustavila, odpela smuči in peš prešla ciljno črto.