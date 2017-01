Rusko-španski finale v Chennaiju

Chennai, 7. januarja - Rus Danil Medvedjev in Španec Roberto Bautista Agut sta finalista teniškega turnirja ATP v Chennaiju z nagradnim skladom 447.480 dolarjev. Medvedjev je v polfinalu izločil Izraelca Dudija Selo s 4:6, 7:6 (2) in 6:2, drugopostavljeni Bautista Agut pa je bil s 6:3 in 6:3 boljši od petopostavljenega Francoza Benoita Paireja.