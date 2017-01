Mraz v Evropi terjal tudi smrtne žrtve

Varšava/Split/Atene, 7. januarja - V Evropi danes vztraja mraz, ki je ponekod terjal tudi smrtne žrtve. Na Poljskem je od petka zaradi temperatur do minus 25 stopinj Celzija umrlo sedem ljudi, na Češkem dve. Hlad je dosegel tudi jug celine. V Splitu so davi namerili najnižje temperature v zadnjega pol stoletja, snežilo je tudi na nekaterih otokih v Egejskem morju in na Siciliji.