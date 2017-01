Francija drugič zmagovalka Hopmanovega pokala

Perth, 7. januarja - Francoza Richard Gasquet in Kristina Mladenovic sta zmagovalca turnirja mešanih ekip v Perthu. V finalu tako imenovanega Hopmanovega pokala sta Francoza z 2:1 premagala ameriška tekmeca Jacka Socka in Coco Vanderweghe in poskrbela za drugo francosko zmago na tem turnirju, ki ga je letos obiskalo več kot 100.000 gledalcev.