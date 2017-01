Frenzlu 35. zmaga, Jelenku prva točka v sezoni

Lahti, 7. januarja - Nemški olimpijski prvak Eric Frenzel je dobil tekmo nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v Lahtiju na Finskem in se veselil že 35. zmage v karieri. Na 10-kilometrski tekaški progi je obdržal prednost po skokih in slavil pred Fincem Eerom Hirvonenom in rojakom ter aktualnim svetovnim prvakom Johannesom Rydzekom.