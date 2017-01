Andrea Massi: Danes sem jo prvič videl svobodno

Maribor, 7. januarja - Tvorec največjih uspehov najboljše slovenske alpske smučarke Tine Maze, ki se je danes pod Pohorjem na 53. Zlati lisici poslovila od tekmovalnih strmin, je partner koroške smučarke in vodja njene ekipe Andrea Massi. Tudi on si je danes na nek način oddahnil od tekmovalnega stresa in svojo varovanko še zadnjič opazoval pri vijuganju med količki.