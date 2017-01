Tine Maze zadnjič na pohorski Zlati lisici v družbi številnih navijačev

Maribor, 7. januarja - Na Mariborskem Pohorju se je začela 53. izvedba Zlate lisice. V jasnem, a mrzlem vremenu so se že ob začetku 1. vožnje veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na snežnem stadionu pod Pohorjem zbrali številni navijači in ljubitelji smučanja, ki so prišli navijati tudi za šampionko Tino Maze, ki bo zadnjič nastopila v karieri.