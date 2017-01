Tine Maze zadnjič na pohorski Zlati lisici v družbi številnih navijačev

Maribor, 7. januarja - Na Mariborskem Pohorju se je začela 53. izvedba Zlate lisice. V jasnem, a mrzlem vremenu so se že ob začetku 1. vožnje veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark zbrali v snežnem stadionu pod Pohorjem zbrali številni navijači in ljubitelji smučanja, ki so prišli navijati tudi za šampionko Tino Maze, ki bo zadnjič nastopila v karieri.