Močni sunki vetra povzročali težave v različnih delih Slovenije

Ljubljana, 7. januarja - Na območju izpostav Celje, Kranj, Ptuj in Slovenj Gradec je v petek močan veter razkrival strehe in ostrešja poslopij ter ponekod tudi podiral drevesa, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje. Veter je sicer ponoči oslabel, nadaljuje pa se mrzlo in tudi suho vreme, zaradi česar se je povečala požarna ogroženost naravnega okolja.