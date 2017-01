Ameriški marinci se bodo vrnili v afganistanski Helmand

Washington, 7. januarja - Kakih 300 ameriških marincev se bo spomladi napotilo v afganistansko provinco Helmand, da pomaga silam zveze Nato pri urjenju afganistanskih sil, so v petek sporočili iz tega dela ameriške vojske. To nemirno območje so zapustili leta 2014, ko so prepustili vodenje boja proti talibanom afganistanskim silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.