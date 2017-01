Peking, 7. januarja - Čehinja Katerina Siniakova si je na turnirju v Shenzhenu na Kitajskem priigrala prvo turnirsko zmago WTA v karieri. V finalu je 20-letna Čehinja po uri in 18 minutah igre premagala šest let starejšo Američanko Alison Riske s 6:3 in 6:4.