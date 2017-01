Slovenski znanstveniki z novim prispevkom k razvoju celičnega zdravljenja vnetnih bolezni

Ljubljana, 7. januarja - Znanstveniki s Kemijskega inštituta so poskrbeli za nov dosežek na področju razvoja celičnega zdravljenja vnetnih bolezni. Sodelavci Odseka za sintezno biologijo in imunologijo so spremenili človeške celice tako, da samostojno prepoznajo vnetne procese v telesu in začnejo proizvajati in izločati protivnetne proteine kot zdravilo.