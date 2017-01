Črni jastrebi najboljši na zahodu

Chicago, 7. januarja - Chicago Blackhawks, vodilna ekipa zahodne konference v severnoameriški hokejski ligi NHL je dosegla novo zmago, še 25. to sezono, ko je z 2:1 ugnala gostujoče Carolina Hurricanes. Vratar črnih jastrebov Scott Darling je zbral največ obramb to sezono, zaustavil je 39 strelov, gola pa sta dosegla Jonathan Toews in Artemi Panarin.