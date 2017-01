Prvi trgovalni teden na Wall Streetu uspešen

New York, 7. januarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so prvi teden v novem letu 2017 sklenili na podoben način kot zadnje tedne lanskega leta, kar pomeni z rastjo, ki je še vedno posledica velikih pričakovanj o gospodarskem razcvetu zaradi pričakovane davčne in infrastrukturne politike novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa.