Ljubljana, 6. januarja - Košarkarji v evroligi so danes dokončali 16. krog. Vrhunec današnjega sporeda je bil derbi med Realom in moskovskim CSKA, ki so ga dobili mladi slovenski zvezdnik Luka Dončić in soigralci s 95:85. V Istanbulu pa je Emporio Armani Zorana Dragića klonil proti Fenerbahčeju z 79:86.