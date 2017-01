Dnevnik: Čas je zrel za nove ustanovne očete EU (7. 1.)

Ljubljana, 6. januarja - Med nekdanjim ustavnim sodnikom Petrom Jambrekom in njegovim stanovskim kolegom Ernestom Petričem se je rodila zamisel, kako Evropo ponovno oživiti in jo izvleči iz obdobja številnih kriz. V minulih letih so jo vedno znova opominjale, da je bil evropski projekt zastavljen zgolj za obdobje dobrih časov, v Dnevniku piše Aleš Gaube.