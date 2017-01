Primorske novice: Hudič je v detajlih (7. 1.)

Koper, 6. januarja - Ko se človek pripelje na rob Nove Gorice, se ne more izogniti oznaki Univerzitetno mesto. In ko pride v center, pričakuje vrvež študentarije, utrip, ki diha z visoko- in višješolskimi ustanovami. Ko je v mestu dlje časa, se začne spraševati, kjer za vraga je ta utrip, v Primorskih novicah piše Mitja Marussig.