Sanjski teniški finale v Dohi

Doha, 6. januarja - Srb Novak Đoković in Britanec Andy Murray sta finalista teniškega turnirja ATP v Dohi z nagradnim skladom 1,237 milijona dolarjev. Srb je v današnjem prvem polfinalnem dvoboju premagal Španca Fernanda Verdasca s 4:6, 7:6 (7) in 6:3, prvi igralec na svetu Murray pa v drugem Čeha Tomaša Berdycha s 6:3 in 6:4.