V Kamni Gorici proti širitvi kamnoloma proti vasi

Kamna Gorica, 7. januarja - Krajani Kamne Gorice nasprotujejo širitvi kamnoloma, ki je sicer edino nahajališče kremenovega keratofirja v državi. V postopku sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta so na radovljiško občino in Gorenjsko gradbeno družbo, ki upravlja s kamnolomom in načrtuje širitev, naslovili protestno pismo.