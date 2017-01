Stoch zmagal v Bischofshofnu in na novoletni turneji, Domen Prevc četrti

Bischofshofen, 6. januarja - Poljak Kamil Stoch je zmagal na zadnji tekmi smučarjev skakalcev na 65. novoletni turneji v Bischofshofnu (134,5 in 138,5 m, 289,2 točke) in s tem tudi na prestižni turneji štirih skakalnic. Domen Prevc je bil četrti (130,5 in 139,5 m, 275,2) ter je znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku pokala, na turneji pa je bil kot prvi Slovenec deveti.