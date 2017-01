Šest Slovenk na tekmi v Oberstdorfu

Oberstdorf, 6. januarja - Na sobotni tekmi smučark skakalk za svetovni pokal v Oberstodrfu bo nastopilo šest Slovenk. Ob Maji Vtič in Emi Klinec, ki sta imeli nastop že zagotovljen, so se v kvalifikacijah na preizkušnjo, ki se bo začela ob 16.20, uvrstile še Urša Bogataj, Špela Rogelj, Nika Križnar in Eva Logar.