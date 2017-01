Veliko trgovcev vztraja pri zimskih razprodajah

Ljubljana, 6. januarja - Četudi po nedavni odločitvi Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) uradnih sezonskih razprodaj tekstilnega blaga in obutve z letošnjim letom ni več, veliko trgovcev ostaja zvestih dolgoletni tradiciji. Začetek razprodaj in njihovo trajanje sicer nista več enotna, a so ostala pravila nespremenjena. Cene so največkrat znižane do 50 odstotkov.