Slovenskim tekačem za začetek v Planici 13. in 15. mesto

Planica, 6. januarja - Planica ta konec tedna gosti preizkušnje celinskega pokala v smučarskih tekih. V različnih konkurencah nastopa 370 tekmovalcev iz 24 držav, danes so bile na sporedu preizkušnje v sprintu, za najboljši slovenski uvrstitvi pa sta poskrbela Anja Mandeljc in Vili Črv v kategoriji do 20 let s 13. in 15. mestom.