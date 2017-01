Inšpekcija v koordinirani akciji odkrila 134 nedovoljenih gradenj

Ljubljana, 8. januarja - Gradbena inšpekcija inšpektorata za okolje in prostor je med 1. marcem in 16. decembrom lani izvedla koordinirano akcijo za preprečevanje nedovoljenih gradenj objektov, za katere niso prejeli prijav. Osredotočili so se na varovana območja. Odkrili so 134 nedovoljenih gradenj ter zanje izdali odločbe za ustavitev gradenj in odstranitev objektov.