V Slovenj Gradcu bodo začeli graditi nove prostore za šolski center

Slovenj Gradec, 8. januarja - Po več letih prizadevanj in reševanj prostorske stiske bodo predvidoma letos v Slovenj Gradcu začeli z gradnjo novih prostorov šolskega centra srednjih šol. Gradnja naj bi trajala do leta 2021, naložba pa je ocenjena na okoli 10 milijonov evrov. Sredstva so v državnem proračunu že zagotovljena, so STA zatrdili na ministrstvu za izobraževanje.