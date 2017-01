V Hiši Ane Frank v Amsterdamu lani z rekordnim obiskom

Amsterdam, 8. januarja - Hišo Ane Frank v Amsterdamu je minulo leto obiskalo 1,3 milijona ljudi, kar je največ doslej in skoraj 27.500 več kot lani, so sporočili iz muzeja. Kot so poudarili, so obiskovalci hiše, v kateri je judovska deklica pisala svoj sloviti dnevnik, prihajali iz vseh koncev sveta.