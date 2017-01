Stopnja brezposelnosti v ZDA decembra rahlo navzgor

Washington, 6. januarja - V ZDA so decembra zabeležili 4,7-odstotno stopnjo brezposelnosti, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za delo. To je 0,1 odstotne točke nad novembrsko stopnjo, ki je bila najnižja v zadnjih devetih letih. Zaposlovalci so dodali neto 156.000 delovnih mest, kar pomeni počasnejše zaposlovanje kot novembra, poročajo tuje tiskovne agencije.