V Goriških Brdih pogrešano italijansko državljanko našli mrtvo

Nova Gorica, 6. januarja - V suhem delu struge potoka Čubnica blizu Gornjega Cerovega v Goriških Brdih so v četrtek našli mrtvo 77-letno italijansko državljanko, ki so jo svojci pogrešali od 1. januarja. Pogrešano so pristojne reševalne in druge varnostne službe v Italiji iskale v več akcijah, prav tako so jo policisti iskali tudi na slovenski strani meje.