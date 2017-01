Francosko-češki finala v Brisbanu

Brisbane, 6. januarja - Francozinja Alize Cornet in Čehinja Karolina Pliškova sta finalistki ženskega dela teniškega turnirja v Brisbanu. V polfinalu je Cornetova v prvem nizu proti Španki Garbine Mugurza, zmagovalki odprtega prvenstva Francije, povedla s 4:1 in tekmica je dvoboj nato predala, Pliškova pa je premagala Ukrajinko Elino Svitolino s 6:2 in 6:4.