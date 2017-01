Zlata lisica pomembno vplivala na razvoj smučanja in turizma na Pohorju

Maribor, 7. januarja - Zlata lisica je v 53. letih rasla iz manjše mednarodne tekme do pomembne tekme svetovnega pokala, ob tem pa je bila ves čas pomemben razvojni dejavnik smučanja in turizma na Pohorju in v njegovi okolici, je v pogovoru za STA pred letošnjo izvedbo povedal generalni sekretar tekme alpskih smučark za svetovni pokal v Mariboru Srečko Vilar.