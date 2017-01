V Genovi od marca razstava Modiglianijevih del

Genova, 7. januarja - V genovski Vojvodski palači bodo od 16. marca na ogled dela italijanskega slikarja in kiparja Amedea Modiglianija, ki je slovel po svojstvenem slogu. Kljub nadarjenosti je živel težko življenje in preminil star le 36 let. Razstava bo predstavila njegovo ustvarjalno pot, s poudarki na ključnih trenutkih, ki so zaznamovali Modiglianijevo kariero.