Hrvaški policisti tudi letos prisotni na slovenskih smučiščih

Zreče, 6. januarja - Slovenskim policistom sta se pri zagotavljanju varnosti na smučiščih takoj po novoletnih praznikih znova pridružila dva hrvaška policista. V obdobju šolskih zimskih počitnic na Hrvaškem, ki jih precej ljudi izkoristi za rekreacijo in uživanje na belih strminah slovenskih smučišč, bosta do 11. januarja prisotna na Rogli, Kopah in v Kranjski Gori.