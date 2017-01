Minevata dve leti od napadov na uredništvo Charlie Hebdo v Parizu

Pariz, 7. januarja - Pred dvema letoma so islamistični teroristi v Parizu napadli uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo in judovski supermarket ter ubili 17 ljudi. Večdnevno dogajanje je šokiralo svet, a je bilo le uvod v val terorizma v Franciji in Evropi, ki je danes bolj kot kdajkoli v strahu pred islamističnim nasiljem. Charlie Hebdo medtem ni klonil.