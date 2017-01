Trije predsedniki sprejeli kolednike in se jim zahvalili za solidarnost

Ljubljana, 6. januarja - Predsednik republike Borut Pahor, premier Miro Cerar in predsednik DZ Milan Brglez so danes ločeno sprejeli skupino kolednikov. Zahvalili so se jim za solidarnost do otrok po vsem svetu. "Solidarnost je univerzalna vrednota, ki jo moramo negovati," je poudaril predsednik republike Pahor.