Letos bogat nabor mednarodnih gostovanj SNG Maribor

Maribor, 8. januarja - V letošnjem letu se bo Slovensko narodno gledališče Maribor odpravilo na vrsto mednarodnih gostovanj. Mariborska Drama, Opera in Balet se bodo s široko paleto uprizoritev različnih žanrov predstavili gledalcem v prestižnih gledališčih in na najpomembnejših festivalih po Evropi in v Latinski Ameriki, so sporočili iz gledališča.