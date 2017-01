Veter in sneg ovirata promet na jugovzhodu Evrope

Zagreb, 6. januarja - Hladni val je zajel jugovzhod celine, močan veter in sneg ovirata promet na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter v Makedoniji, poročajo tamkajšnji mediji. Jutro bilo je povsod mrzlo, s temperaturami globoko pod ničlo. Na Bjelašnici v BiH s namerili -22 stopinj Celzija, na Velebitu in na Biokovu na Hrvaškem pa -17 stopinj.