Davisova in Konjuhova za zmago v Aucklandu

Auckland, 6. januarja - Američanka Lauren Davis in Hrvatica Ana Konjuh sta finalistki ženskega teniškega turnirja v novozelandskem Aucklandu. V polfinalu je 23-letna Davisova ugnala Latvijko Jeleno Ostapenko, ki je dvoboj v tretjem nizu pri izidu 6:4, 4:6 in 1:4 predala, 19-letna Konjuhova pa je v treh nizih s 6:3, 4:6 in 6:3 premagala Nemko Julio Goerges.