Srebotnikova v Brisbanu do polfinala dvojic

Brisbane, 6. januarja - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik se je na teniškem turnirju v Brisbanu v paru z Američanko Abigall Spears prebila do polfinala. Tam sta bili za slovensko-ameriško zasedbo usodni Rusinji Jelena Vesnina in Jekaterina Makarova, ki sta po dobri uri slavili s 6:1 in 6:3.