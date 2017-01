Na obalo nemškega otoka naplavilo več tisoč jajčkov Kinder

Bremen, 6. januarja - Po hudem neurju je v četrtek na severozahodni nemški otok Langeoog naplavilo več deset tisoč jajčkov Kinder. Na več kilometrov dolgi plaži otoka so se zbrali otroci in starejši, ki so zbirali rdeče, modre in rumene plastične lupine z igračami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.