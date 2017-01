Šmarje pri Jelšah, 6. januarja - V potoku ob Bodrišni vasi se je v sredo v večernih urah utopil 58-letni domačin, ki je med hojo v neposredni bližini doma padel v strugo potoka. Policisti so si naslednji dan ogledali kraj, kjer so našli utopljenca, ter ugotovili, da ni znakov tuje krivde. O dogodku so podali poročilo na pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Celje.