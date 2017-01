Detroit Pistons do zmage brez Udriha

Detroit, 6. januarja - Košarkarji Detroit Pistons so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili Charlotte Hornets in slavili zmago s 115:114, potem ko so sodniki razveljavili koš Marca Belinellija ob pisku sirene, ker je bil malenkost prepozen. Slovenec v dresu Detroita Beno Udrih ni dobil priložnosti za igro.