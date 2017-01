Newyorške borze neenotno

New York, 5. januarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno. Borzni analitiki ocenjujejo, da so na indekse vplivali predvsem obeti ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da bo treba pospešiti tempo zviševanja obrestnih mer in krepak upad zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost v ZDA.