Delo: 2,20 evra (6. 1.)

Ljubljana, 5. januarja - To je povprečna cena za šolsko kosilo v Sloveniji, ki si ga ne more privoščiti več kot 50.000 otrok. V Cankarjevem domu so razglasili Delovo osebnost leta. To je postal Milan Jakopovič, ustanovitelj društva Petka za nasmeh, ki deluje po načelu neposredne pomoči otrokom in zagotavlja finančno pomoč za šolsko prehrano, v Delu piše Gregor Knafelc.