Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 1.)

Ljubljana, 5. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je slovenska vlada v parlamentarno proceduro poslala novelo zakona o tujcih, da je predsednik DZ Milan Brglez v zvezi z odločitvijo arbitražnega sodišča glede meje s Hrvaško poudaril, da je potrebno pravočasno poenotiti stališča in za njimi stati, in o tem, da je Hotel Jezero v Bohinju zajel požar.