Dnevnik: Resničnostni šov v sodni dvorani (6. 1.)

Ljubljana, 5. januarja - Minister za pravosodje Goran Klemenčič je nov sodni red v Uradnem listu objavil 29. decembra lani. Začel je veljati 1. januarja letos. Sodni red ima 296 členov in 30 prilog in soditi o tem, ali je dober ali slab, je nemogoče nam in je nemogoče celo sodnikom in predsednikom sodišč, v Dnevniku piše Primož Knez.