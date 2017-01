Večer: Dinamit (6. 1.)

Maribor, 5. januarja - S špekulacijami in manipulacijami je Deutsche Bank od devetdesetih let prejšnjega stoletja do izbruha finančne in gospodarske krize v letu 2008 postala ena največjih svetovnih bank. Z njimi je nadomestila zanesljivost in postala banka, ki po oceni Mednarodnega denarnega sklada pomeni tveganje za svetovni finančni sistem, v Večeru piše Darja Kocbek.