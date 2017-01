Danes še zadnja tekma novoletne turneje

Ljubljana, 6. januarja - Na današnji četrti in zadnji tekmi novoletne turneje v Bischofshofnu bo nastopilo šest slovenskih smučarskih skakalcev. V četrtkovih kvalifikacijah so svojo nalogo dobro opravili Peter Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan, Cene Prevc in Anže Semenič, nastop pa je imel zagotovljen Domen Prevc. Spodletelo je le Roku Justinu.